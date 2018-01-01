Жажда лазурного дракона. Анна Пожарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Анны Пожарской – «Жажда лазурного дракона». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Евой Высоцкой. У драконов полно сокровищ, но завоевателю Кайтарану нужна лишь жрица-девственница, рожденная в день Красной луны. Провидцы обещали, что ребенок от этой драконицы спасет правителю жизнь. Одна беда – дети крылатых зачинаются только в искренней любви и жаркой страсти, а девица не готова дарить сердце человеческому магу. Он, конечно, не из тех, кто сдается без боя, только и у жрицы есть острые коготки и свои планы на невинность и незадачливого ухажера. Ведь настоящий враг придет очень скоро… На счету актрисы Евы Высоцкой дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Семейка Аддамс (2019)», «Рождество на двоих (2019)», «Аббатство Даунтон (2019)», «Американские боги (сериал, 2017 – …)», «Отпетые мошенницы (2019)», «Счастливого нового дня смерти (2019)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Жажда лазурного дракона слушать на видеосервисе Wink.