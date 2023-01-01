Жар ледяного сердца. Анна Пожарская (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Анны Пожарской – «Жар ледяного сердца». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Я выбрала в мужья дракона: холодного, властного, надменного. Ничего не стоящего самодовольного выскочку. Такого не жалко! Он согласился, не зная, что его ждет, а я вовсе не рассчитывала на долгий брак. Мы оба оказались в ловушке тайн прошлого, борьбы за власть, чужих страстей и собственных чувств. История о любви с двумя щепотками магии и щепоткой политических интриг. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



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