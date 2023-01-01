Жанна д'Арк. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Жанна д'Арк или Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» – самый большой исторический роман писателя. Это удивительная история Орлеанской девы (1412 – 1431) – национальной героини Франции, одной из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, она была передана англичанам и сожжена на костре как колдунья. Впоследствии была реабилитирована и причислена католической церковью к лику святых. Роман Марка Твена во всех отношениях выдающийся – исторически точный, захватывающий, умный и очень современный. Очень ярко написаны главы, рассказывающие о фарсе – суде над Жанной д'Арк. «…Король с нетерпением ожидал Жанну и принял ее в большой зале вечером при свете пятидесяти факелов. Собрание было многочисленное. Никогда не видела Жанна ничего подобного, но не растерялась. Одетая и подстриженная по-мужски, она сняла свою шерстяную шапочку, сразу узнала короля, который прятался за толпу придворных, подошла, поклонилась и сказала: „Да пошлет Вам Господь добрую жизнь, милый дофин“.



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