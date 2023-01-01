Зерцалия. Трианон. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «Вимбо» совместно с издательством «РОСМЭН» представляет мистический детектив Евгения Гаглоева «Зерцалия. Трианон». Это вторая книга фэнтези-серии «Зерцалия», саги о неразрывной связи двух миров, расположенных по ту и по эту сторону зеркала. Главной героине Катерине и ее друзьям снова пришлось столкнуться с выходцами из зазеркального мира. Теперь доппельгангерам нужна она сама, вернее, ее кровь, чтобы в любое время проходить сквозь зеркала. В свою очередь, члены Клуба Калиостро тоже ищут возможность перехода в Зерцалию: они пытаются восстановить Трианон, магический артефакт, известный еще со времен Калиостро, а также воссоздать зеркальную машину. Прочитав дневники своего исчезнувшего отца, Катерина узнает не только о выпавших на его долю злоключениях в Зерцалии, но и о существовании тайны, связанной с ее рождением. Чтобы узнать правду, встретиться с матерью и спасти остекленевшего любимого, девушка решается перенестись в Зерцалию. Но она не одна. Страшный вихрь, вызванный демоническими силами, уносит туда и ее друзей. Здесь их ждут новые приключения и испытания.



Зерцалия слушать на видеосервисе Wink.