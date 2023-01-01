Зерцалия. Скорпион. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Зерцалия. Скорпион», пятая книга из серии «Зерцалия», продолжает рассказ о приключениях Катерины и ее друзей. Клуб Калиостро ищет способ попасть в Зерцалию. В борьбе против него, Матвей и его соратники встречают новых союзников, в том числе таинственного первородного мага Скорпиона. Он обеща�ет им свою помощь, но можно ли ему доверять? В это же время, Катерина и ее товарищи отправляются в столицу Зерцалии, по заданию самого Магистра, где попадают в ловушку. Зерцалии грозит опасность, над столицей сгущаются тучи, а сама Катерина оказывается во власти могущественного и безжалостного императора, у которого очень знакомое лицо…





Зерцалия слушать на видеосервисе Wink.