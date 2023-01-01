Зерцалия. Пантеон. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Если Катерина и представляла себе, как встретит своего отца, Александра Державина, то уж точно не таким образом. А то, что он нынешний Император Зерцалии у девушки и в мыслях не было. Александр, как и вся Зерцалия, считает, что она – Сестра Тьмы и возлагает на нее большие надежды, но Катерина не может игнорировать ощущения скрытой опасности, исходящие от ее отца. С ее помощью Державин и его сообщники собираются открыть портал и вернуться на Землю. Пока друзья Катерины стараются сорвать злодейские планы клуба Калиостро, самой девушке предстоит противостоять своему отцу. Через что придется пройти Катерине и ее товарищам, и будет ли удача на их стороне?





Зерцалия слушать на видеосервисе Wink.