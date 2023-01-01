Зерцалия. Иллюзион. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «Вимбо» совместно с издательством «РОСМЭН» представляет мистический детектив Евгения Гаглоева «Иллюзион». Это первая книга цикла «Зерцалия» от признанного мастера молодежного фэнтези и автора серий-бестселлеров «Зерцалия», «Зерцалия. Наследники» и «Пардус». Детективная сага «Иллюзион» рассказывает о неразрывной связи двух миров, расположенных по эту и по ту сторону зеркала. Герои этой серии – российские подростки, неожиданно для себя оказавшиеся в самом центре противостояния реального и «зазеркального» миров. Евгений Гаглоев – автор полутора десятков книг, популярный блогер, заведующий литературной частью одного из российских театров. Новинки «от Гаглоева» с нетерпением ждут и читатели, и продавцы книжных магазинов. Награды цикла «Зерцалия» (2013 – 2015): Номинант «Книжной Премии Рунета», Медаль Н. В. Гоголя «За сказочную литературу», «Выбор пользователей» Ozon.ru, «Самая обсуждаемая книга» на BookMix.ru. Цитаты: «Посмотрите, вас повсюду окружают зеркала! Думаете, когда вы в них смотритесь, никто с другой стороны вас не видит?» «Зеркало – молчаливый друг, на самом деле оказавшийся вероломным обманщиком! Найдите нужный угол, и зеркало превратится в настоящий портал в иной мир, обитель зла и черной магии, покажет вам такое, что не могло бы вам привидеться даже в самых кошмарных сновидениях». «Началось все в один промозглый осенний вечер, когда я от скуки достал колоду Таро и решил заглянуть в свое недалекое будущее. Я перетасовал старинные карты и вытянул „шестерку ме...Слушайте книгу.



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