Зерцалия. Армагеддон. Евгений Гаглоев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Грандиозная, долгожданная, финальная часть «Зерцалии» здесь! «Зерцалия. Армагеддон» – в исполнении Ивана Литвинова. Новогодние праздники должны быть временем для радости и веселья, вот только миру «Зерцалии» совсем не до празднования: Трианон собран, совсем скоро откроется портал между мирами, и все от доппельгангеров до гигантских ящеров двинутся в мир людей. Ликуют Темнейший и Дама Теней, заодно с ведьмой Гертрудой и Клубом Калиостро, ведь их зловещий план наконец-то приведен в действие. В трудную минуту героям предстоит сплотиться и найти на Земле и в Зерцалии силы, способные противостоять тьме. Действовать нужно незамедлительно, ведь грядет главная и решающая битва между Добром и Злом, Светом и Тьмой.





Зерцалия слушать на видеосервисе Wink.