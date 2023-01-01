WinkАудиокнигиZero Waste: осознанное потребление без фанатизма. Яна Потрекий
Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма. Яна Потрекий (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература187 мин16+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Концепция Zero Waste призывает к осознанному и ответственному потреблению. Согласно принципам философии «быта без отходов» абсолютно каждый из нас может изменить мир, делая его чище и безопаснее, создавая как можно меньше мусора. Звучит сложно, но на практике это вполне реально!
Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма слушать на видеосервисе Wink.