Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма. Яна Потрекий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Концепция Zero Waste призывает к осознанному и ответственному потреблению. Согласно принципам философии «быта без отходов» абсолютно каждый из нас может изменить мир, делая его чище и безопаснее, создавая как можно меньше мусора. Звучит сложно, но на практике это вполне реально!



Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма слушать на видеосервисе Wink.