Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма. Яна Потрекий
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Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма. Яна Потрекий

Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма. Яна Потрекий (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература187 мин16+
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Сюжет

Концепция Zero Waste призывает к осознанному и ответственному потреблению. Согласно принципам философии «быта без отходов» абсолютно каждый из нас может изменить мир, делая его чище и безопаснее, создавая как можно меньше мусора. Звучит сложно, но на практике это вполне реально!

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