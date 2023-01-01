Зеркало зла. Кир Булычев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман из цикла книг Кира Булычева про агента Интергалактической полиции Кору Орват. –Мятежники захватили дворец императора и продержались там несколько дней, пока к императорским войскам не подошло подкрепление. Но за это время они успели нанести ощутимый вред. Во-первых, они зарезали императора и его ближайших родственников… –Во-вторых, они ограбили дворец и похитили три сокровища. Три символа императорской власти, без которых император – не император, а так, пфью… ничто!– Зеркало Зла, Перстень Угрозы и Венец Власти. –И с тех пор вы их не нашли?– спросила Кора, потому что ей показалось, что от неё ждут умного вопроса.



Зеркало зла слушать на видеосервисе Wink.