Зеркало Кассандры. Бернар Вербер
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Зеркало Кассандры. Бернар Вербер

Зеркало Кассандры. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика1111 мин18+

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О книге

Кассандра – юная девушка, которая забыла свое прошлое после того, как пережила теракт. В этом мире она совсем одна, но у нее есть невероятный дар – дар предвидения. В ее силах изменять будущее. Она так много знает, но так мало еще испытала в жизни. Ее невероятное приключение начинается на парижской свалке, где среди маргиналов и бездомных она находит тех, кто готов к ней прислушаться, а возможно – и полюбить. Ведь, как известно, именно любовь может спасти мир.

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Жанр
Фантастика, Зарубежная литература
Время
1111 мин / 18:31

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