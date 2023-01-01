Зеркало Кассандры. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн

Кассандра – юная девушка, которая забыла свое прошлое после того, как пережила теракт. В этом мире она совсем одна, но у нее есть невероятный дар – дар предвидения. В ее силах изменять будущее. Она так много знает, но так мало еще испытала в жизни. Ее невероятное приключение начинается на парижской свалке, где среди маргиналов и бездомных она находит тех, кто готов к ней прислушаться, а возможно – и полюбить. Ведь, как известно, именно любовь может спасти мир.



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