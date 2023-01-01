Зеркальная месть. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Светлый Демон» – это серия триллеров о профессиональном киллере Светлане Демьяновой. Страшные события прошлого искалечили ее душу, превратив в идеального убийцу. Много лет она работала на Заказчика, которого не знала. Получая заказы через Посредника, она не догадывалась, что знакома с ним. Но правду невозможно скрывать вечно. И настало время, когда ей предстоит узнать все страшные тайны о своем прошлом и настоящем. «Зеркальная месть» – третий роман серии. Профессиональный киллер Светлана Демьянова планирует начать нормальную жизнь, но бывший Заказчик, генерал ФСБ Рысев, хочет уничтожить ее. Чтобы обрести свободу Светлана вынуждена вступить в неравную схватку. Копаясь в прошлом Рысева, она выясняет, что их связывает давняя страшная тайна. Победить в противостоянии может только один из них.



Зеркальная месть слушать на видеосервисе Wink.