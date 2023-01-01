WinkАудиокнигиЗемная жизнь Богоматери и описание ее чудотворных икон. вып. 1. Евгений Поселянин
Земная жизнь Богоматери и описание ее чудотворных икон. вып. 1. Евгений Поселянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература257 мин12+
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Сюжет
Рассказ о земной жизни Богоматери, благоговейно прочитанный Владимиром Козичевым, принесет Вам немалое душевное утешение. Залог этого – синтез прекрасного авторского текста русского писателя и мученика за веру Евгения Поселянина (Пригожина) и чуткого музыкального оформления, в котором исп�ользованы православные песнопения Богородичных Господских праздников, помогающие осмыслению произведения. В первом части книги автор с духовной любовью и болью прослеживает вмести в нами земной путь Богородицы на земле.
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