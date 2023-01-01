Земная жизнь Богоматери и описание ее чудотворных икон. вып. 1. Евгений Поселянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ о земной жизни Богоматери, благоговейно прочитанный Владимиром Козичевым, принесет Вам немалое душевное утешение. Залог этого – синтез прекрасного авторского текста русского писателя и мученика за веру Евгения Поселянина (Пригожина) и чуткого музыкального оформления, в котором исп�ользованы православные песнопения Богородичных Господских праздников, помогающие осмыслению произведения. В первом части книги автор с духовной любовью и болью прослеживает вмести в нами земной путь Богородицы на земле.



Земная жизнь Богоматери и описание ее чудотворных икон слушать на видеосервисе Wink.