Землянки – лучшие невесты. Шоу продолжается. Мария Боталова
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Землянки – лучшие невесты. Шоу продолжается. Мария Боталова

Землянки – лучшие невесты. Шоу продолжается. Мария Боталова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези673 мин16+

Сюжет

Отбор продолжается, но ставки теперь слишком высоки. Император драконов смертельно ранен, а в покушении на него пытаются обвинить меня. Невесты принадлежат правителям пяти ведущих миров, но притяжение к драконьему советнику становится только сильнее. А помогавший мне незнакомец оказывается моим первым возлюбленным, который пропал два года назад. Как в таких условиях не сломаться и дойти до финала? Как совладать с собой и сделать правильный выбор? Вопреки всем трудностям я обязана доказать, что с землянами нужно считаться!

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Фэнтези

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