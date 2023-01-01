Землянин. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, у попаданца – не жизнь, а рай. Да и как может быть иначе? И красив-то он, и умен не по годам, все знает и умеет, а в прошлом – если не спецназ, то по крайней мере клуб реконструкторов, рукопашников или ворошиловских стрелков. Так что неудивительно, что в любом мире ему гарантирован почет, командование армиями, королевская корона и девица-раскрасавица. А что, если не так? Если ты – обычный молодой человек с соответствующими навыками? Украденный неизвестно кем и оказавшийся в чужом и недружелюбном мире, буквально в чем мать родила? Без друзей, без оружия, без пищи, без денег. Ради выживания готовый на многое из того, о чем раньше не мог и помыслить. А до главной задачи – понять, что же произошло, и где находится твоя родная планета, – так же далеко, как от зловонного нутра Трущоб – до сверкающих ледяным холодом глубин Дальнего Космоса…



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