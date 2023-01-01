Земля мертвых. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они всего лишь хотели сыграть в ролевую игру. Воссоздать великую битву далекого прошлого. Но – что-то случилось. Прошлое само настигло их и стало реальностью. Вихри времени забросили людей нашего столетия в кровавую эпоху царя Ивана Грозного. В страшные годы опричнины и бесконечных войн с Лив�онским орденом. Здесь надо уметь сражаться. Здесь надо учиться выживать…



Земля мертвых слушать на видеосервисе Wink.