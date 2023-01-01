Земля лишних. Новая жизнь. Андрей Круз,Мария Круз
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Земля лишних. Новая жизнь. Андрей Круз,Мария Круз

Земля лишних. Новая жизнь. Андрей Круз,Мария Круз (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези1102 мин16+

Сюжет

Новая земля, новая жизнь, новые испытания. Попав в этот мир и разобравшись, кто ему свой и кто чужой, бывший военный и бывший бизнесмен, не такой уж, казалось бы, молодой человек Андрей Ярцев со всем пылом вступает в бой на стороне тех, кто стали ему друзьями и соотечественниками. А новый мир предоставил массу возможностей для применения его талантов, подчас довольно специфических.

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