Земля лишних. Новая жизнь. Андрей Круз,Мария Круз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая земля, новая жизнь, новые испытания. Попав в этот мир и разобравшись, кто ему свой и кто чужой, бывший военный и бывший бизнесмен, не такой уж, казалось бы, молодой человек Андрей Ярцев со всем пылом вступает в бой на стороне тех, кто стали ему друзьями и соотечественниками. А новый мир пред�оставил массу возможностей для применения его талантов, подчас довольно специфических.



Земля лишних слушать на видеосервисе Wink.