WinkАудиокнигиЗемля лишних. Новая жизнь. Андрей Круз,Мария Круз
Земля лишних. Новая жизнь. Андрей Круз,Мария Круз (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези1102 мин16+
Сюжет
Новая земля, новая жизнь, новые испытания. Попав в этот мир и разобравшись, кто ему свой и кто чужой, бывший военный и бывший бизнесмен, не такой уж, казалось бы, молодой человек Андрей Ярцев со всем пылом вступает в бой на стороне тех, кто стали ему друзьями и соотечественниками. А новый мир пред�оставил массу возможностей для применения его талантов, подчас довольно специфических.
Земля лишних слушать на видеосервисе Wink.