Земля. Эмиль Золя (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Земля» – пятнадцатый роман Эмиля Золя из цикла «Ругон-Маккары», посвящённого представителям одной семьи, жившей в годы Второй империи – периоде диктата Наполеона III, написанный в 1887 году, и возможно один из самых провокационных. Это довольно мрачное воспоминание о крестьянском мире второй половины XIX века, о мелких землевладельцах, жаждущих наживы, охваченных страстью к земле, доводящей до преступления. Книга наполнена деталями, способными шокировать читателей того времени, когда спаривание животных чередовалось с человеческим, отмеченным темпом и жестокостью, часто доходящей до изнасилования. При появлении «Земля» вызвала ожесточенные споры, примером которых, в частности, стал «Манифест пяти», статья, опубликованная в газете «Фигаро» пятью молодыми писателями, которые посоветовали Золя проконсультироваться с доктором Шарко, известным французским неврологом, чтобы вылечить болезненные навязчивые идеи.



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