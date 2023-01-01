Зеленый фургон. Александр Козачинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Зелeный фургон» – детективно-приключенческую повесть Александра Козачинского о жизни одесского уголовного розыска 1920-х годов. Бывший гимназист Володя Патрикеев, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, становится начальником уездного одесского УГРО. Ему предстоит освоить непростую профессию сыщика, обезвредить опасного бандита Сашку Червня и поймать опытного вора-конокрада Красавчика. Автор этого необычного произведения – человек удивительной судьбы: красавец-одессит и любимец женщин, футболист, сотрудник уголовного розыска, лихой грабитель, главарь банды налeтчиков… За свою недолгую жизнь Александр Козачинский написал всего несколько рассказов и небольшую повесть «Зелeный фургон», которой суждено было стать одним из самых интересных и самобытных произведений советской литературы, выдержать множество переизданий и быть дважды экранизированной. В основу повести вошли реальные эпизоды биографии Саши Козачинского: в образе конокрада по кличке Красавчик он вывел себя, а прототипом сыщика Володи Патрикеева стал друг его детства Евгений Катаев – будущий соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого телeнка», известный под псевдонимом Евгений Петров.



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