Зеленые холмы Африки. Эрнест Хемингуэй (книга, 1935) слушать онлайн

Роман «Зеленые холмы Африки» увидел свет в 1935 году и еще больше упрочил славу писателя. Книга стала очередной отметкой в его послужном списке настоящего мужчины. Эта автобиографическая история основана на воспоминаниях Хемингуэя о сафари в африканских степях. Он пишет об охоте на Куду, антилоп и львов, о дикой красоте и грации животного мира. Люди и животные в фокусе насильственной смерти сходятся вместе. Как пишет сам Хемингуэй в предисловии к роману «Автор стремился создать абсолютно правдивую книгу, чтобы выяснить, может ли такое правдивое изображение событий одного месяца, а также страны, в которой они происходили, соперничать с творческим вымыслом…» Copyright © 1935 by Charles Scribner`s Sons Copyright renewed © 1963 by Mary Hemingway © Перевод В. Хинкис (наследники), Н. Волжина (наследники) ©



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