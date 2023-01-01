Зеленая миля. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман-событие, ставший лауреатом премии Брэма Стокера и вдохновивший Фрэнка Дарабонта на создание культового фильма, в котором Том Хэнкс сыграл, возможно, свою лучшую роль. Стивен Кинг приглашает слушателей в жуткий мир тюремного блока смертников, откуда уходят, чтобы не вернуться, приоткрыв�ает дверь последнего пристанища тех, кто преступил закон и теперь отсчитывает последние часы… До предела обнажены нервы, накалены страсти и обострены чувства. Уже ничего нельзя исправить – последняя черта совсем близко. Но еще можно понять и посочувствовать тем, кому предстоит отправиться по зловещей Зеленой миле в никуда…



Зеленая миля слушать на видеосервисе Wink.