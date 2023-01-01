Зеленая кобылка. Павел Бажов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В то лето, 1889 года, мы усердно занимались рыбной ловлей. Только это уж была не забава, как раньше. Ведь мы не маленькие! Каждому шел десятый год, все трое перешли в третье, последнее, отделение заводской школы и стали звать друг друга на „ша“: Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подр�остки. Пора было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окуневых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебаками. Наши семейные нередко хвалили за это…»



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