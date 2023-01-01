Зелье практикантов. Наталья Алексина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Зелье практикантов» – роман Натальи Алексиной, вторая книга цикла «Ведьмовские секреты», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Тяжело придумать совершенно новое зелье, когда до тебя были десятки поколений ведьм и ведьмаков, которые варили очень забористые вещи. Но мы, скромные адепты Высшей школы магии, не привыкли пасовать и готовы экспериментировать. Осталось лишь смешать порцию геройства и улыбок, добавить сюда три четверти слез и приправить поцелуем с самым настоящим эльфом.



Зелье практикантов слушать на видеосервисе Wink.