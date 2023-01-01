Здравствуйте, я ваша мама!. Полина Нема
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Здравствуйте, я ваша мама!. Полина Нема

Здравствуйте, я ваша мама!. Полина Нема (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика490 мин16+

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О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Полины Немы – «Здравствуйте, я ваша мама!», вторую в серии «Если женщине всего лишь тридцать». Книга прочитана популярной актрисой театра и кино Надеждой Винокуровой. Никогда не открывайте дверь незнакомым.... детям. Иначе вас могут утащить в чужой мир, где вы станете мамой семилетнего ребенка. И вам придется уживаться на одной территории с его несносным дядей. И пусть не рычит на меня, дракон чешуйчатый. Но ничего! Где наша не пропадала! Уж я-то точно налажу контакт между родственничками. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

Здравствуйте, я ваша мама! слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
490 мин / 08:10

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