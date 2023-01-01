Здравствуйте, я ваша Фея, или няням вход запрещен. Дора Коуст,Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу дуэта популярных современных писательниц Доры Коуст и Любови Огненной. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. "Внезапная свадьба в другом мире обернулась крахом всех надежд? В свои двадцать пять я не настолько привыкла к неожиданностям, но меня давно не пугают трудности. Чтобы исправить все то, что уже произошло и вернуть герцогу украденный феями артефакт, мне придется согласиться на сомнительную авантюру. Всего-то и нужно, что догнать супруга и передать ему важные травы. Главное при этом не забывать одно простое правило: мы слишком разные и вместе нам уже не быть. Даже если очень сильно хочется. *Заключительная книга дилогии. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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