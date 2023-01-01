Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников (часть 1 и 2). Евгений Комаровский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Советы знаменитого доктора Комаровского – детского врача, практика которого получила признание у миллионов мам и пап теперь и в аудиоформате. Слушайте и будьте здоровы! Часть 1 и 2 Замечательная книга знаменитого детского врача Евгения Олеговича Комаровского. Доступная, увлекательная и очень полезная информация, адресованная будущим и уже состоявшимся родителям. Ребенок вообще, его образ жизни, его родственники и его болезни в частности. Ответы на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо, рекомендации, позволяющие принять правильные решения, и советы, способствующие укреплению нервной системы мам, пап, бабушек и дедушек. Настоящее издание включает в себя подборку избранных статей и рассказов автора, а также подробное исследование, посвященное тактике применения одноразовых подгузников. Книга в авторской редакции, издание 2-е, переработанное и дополненное.



Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников (часть 1 и 2) слушать на видеосервисе Wink.