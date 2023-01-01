Здоровая кожа без лекарств: как покончить с недостатками во внешности, изменив привычки питания. Феликс Дальманнс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Если вы страдаете заболеваниями кожи, а регулярные визиты к врачам, различные процедуры и втирание мазей не помогают, пора обратиться к альтернативным способам решения проблемы. Начните с прослушивания этой аудиокниги. Ее автор, студент-медик Феликс Дальманнс, перепробовал множество традиционных и нестандартных способов лечения, прежде чем выработал подходящую методику и смог вылечить чешуйчатый лишай. Теперь его советы помогают тысячам людей вернуть коже здоровый вид и оставить позади мучения из-за низкой эффективности и высокой стоимости лекарственных и косметических средств. Система питания, которую предлагает автор, оказывает благотворное влияние на состояние организма в целом, благодаря чему помогает избавиться от проявлений псориаза, нейродермита и акне и других заболеваний нашего самого крупного органа. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



Здоровая кожа без лекарств: как покончить с недостатками во внешности, изменив привычки питания слушать на видеосервисе Wink.