Здесь вам не клан. Книга 3. Ян Бадевский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Здесь вам не клан» – роман Яна Бадевского, третья книга одноименного цикла, жанр темное фэнтези, боевое фэнтези. Я – Макс Ву. Бывший кибермансер «Ростехно», агент тайной канцелярии, студент Академии Магикум. Убийца в теле семнадцатилетнего подростка. И у меня куча проблем. Я бы и рад заняться учёбой, но кто-то решил от меня избавиться. Я не нравлюсь кланам, другим студентам и тайным обществам. Даже собственному отцу не нравлюсь. Посмотрим, кто из нас сильнее. Внимание! Содержит нецензурную брань.



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