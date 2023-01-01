Здесь была Бритт-Мари. Фредрик Бакман (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Бритт-Мари – не самый легкий в общении человек. Не то чтобы она была как-то особенно упряма, капризна или придирчива – просто свято уверена, что всегда, везде и во всем должен быть абсолютный порядок. Но весь порядок рушится в одно мгновение, когда Бритт-Мари узнает, что Кент, с которым они сорок лет прожили в образцовом браке, изменил ей. Она принимает удивительное для самой себя решение – собрать чемодан и уехать куда глаза глядят. В захолустном провинциальном городишке с не очень приветливым населением Бритт-Мари придется налаживать новую жизнь. Которая окажется совершенно непохожей на прежнюю. Как героиня романа Фредрика Бакмана превратилась в ролевую модель для женщин, переживших предательство? Узнаете из статьи в ЛитРес: Журнале





Здесь была Бритт-Мари слушать на видеосервисе Wink.