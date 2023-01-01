Завтрак для чемпионов. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой удивительной философской аудиокниге, высмеивающей современный безумный мир, абсурдность и жестокость человеческих проступков, сливаются воедино фантазия и реальность. "Завтрак для чемпионов" – переломная книга в творчества автора, в которой он отказывается от фантастической фабулы и, по его собственному признанию, выбрасывает за борт героев своих старых книг. В «Завтраке для чемпионов» Воннегут рисует предельно реалистичную картину современной Америки – простую, ясную, страшную и фантастическую в своей дикой абсурдности. В 1999 году роман был экранизирован, роль Дуэйна Гувера сыграл Брюс Уиллис.



Завтрак для чемпионов слушать на видеосервисе Wink.