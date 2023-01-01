Завтра была война…. Борис Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с творчеством классика современной литературы Б.Л.Васильева. "…А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила смерть, – говорит себе один из героев повести «Завтра была война». – Мы были молоды, а незнания молодости восполняются верой в собственное бессмертие. Но из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо". В этой повести нет войны. Только в названии, да еще двумя-тремя словами в воспоминаниях из пролога и эпилога. Но эта трагическая, пронзительно-печальная история рассказывает так много о той эпохе, о тех людях, что она стала настоящим открытием для читателей. И сегодня для нового поколения эти строки опять звучат по-новому.



Завтра была война… слушать на видеосервисе Wink.