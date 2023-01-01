Зависть. Юрий Олеша (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Юрий Карлович Олеша (1899–1960) – русский советский писатель, поэт, драматург, журналист, киносценарист. В 1920-е годы принадлежал к одесскому литературному кружку, оставившему яркий след в отечественной литературе начала XX века. Славу писателю принесла повесть-сказка «Три толстяка». Она выдержала множество изданий, постановки на театральной сцене и экранизацию. Но вершиной творчества Олеши считается роман «Зависть» – книга сложная: по сей день спорят о ней литературоведы. В основе сюжета – история русской интеллигенции, потерявшейся в бурном потоке послереволюционных перемен. В образ одного из персонажей – Николая Кавалерова – писатель вложил немало автобиографичного и был потрясeн реакцией читателей, воспринявших героя как пошлого и ничтожного человека. По правде говоря, Кавалеров и впрямь не слишком симпатичен – скорее, жалок. Роман повествует о смене эпох, где в новой реальности нет места прекраснодушным мечтателям, где у руля – активные прагматики, ставящие конкретные цели и достигающие их. Как видим, книга не утратила своей актуальности. Написан роман живым, образным языком, читать и слушать его – истинное наслаждение.



Зависть слушать на видеосервисе Wink.