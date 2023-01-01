Завещание чудака. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шестеро случайно избранных счастливцев будут претендовать на огромное наследство покойного Уильяма Дж. Гиппербона, достойного жителя города Чикаго и члена «Клуба чудаков». И последнее чудачество миллионера будет состоять в том, что шестерым избранным придется разыграть наследство в игру – в диковинную, невероятную игру, полем для которой послужат сами Соединенные Штаты Америки… Музыкальное сопровождение: присутствует частично (в начале-конце глав и паузах).



Завещание чудака слушать на видеосервисе Wink.