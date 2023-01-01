Завещание Аввакума. Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Слушайте первый роман о похождениях сыщика Алексея Лыкова! Лето 1879. Нижегородская ярмарка, привлекает не только порядочных купцов и промышленников, но и отъявленных воров, убийц и изощренных аферистов. Неудивительно, что за день до ее открытия обнаружен труп неизвестного. В каблуке убитого с�окрыта рукопись протопопа Аввакума, на которую объявили охоту шайка Оси Душегуба и раскольники. Лучшим из лучших поручено расследование и поиск убийцы, но не все так просто в этом деле…



Завещание Аввакума слушать на видеосервисе Wink.