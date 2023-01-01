Завещание Аввакума. Николай Свечин
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Завещание Аввакума. Николай Свечин

Завещание Аввакума. Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы269 мин12+

Сюжет

Слушайте первый роман о похождениях сыщика Алексея Лыкова! Лето 1879. Нижегородская ярмарка, привлекает не только порядочных купцов и промышленников, но и отъявленных воров, убийц и изощренных аферистов. Неудивительно, что за день до ее открытия обнаружен труп неизвестного. В каблуке убитого сокрыта рукопись протопопа Аввакума, на которую объявили охоту шайка Оси Душегуба и раскольники. Лучшим из лучших поручено расследование и поиск убийцы, но не все так просто в этом деле…

Завещание Аввакума слушать на видеосервисе Wink.

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