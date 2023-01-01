Заведение Телье. Новеллы. Ги де Мопассан (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В дебютный сборник произведений французского писателя Ги де Мопассана, опубликованный в 1881 году и посвящённый его русскому учителю Ивану Сергеевичу Тургеневу, вошли восемь новелл: «Заведение Телье», «История одной батрачки», «Поездка за город», «Папа Симона», «В лоне семьи», «На реке», «Подр�уга Поля», «Весною», при переиздании через десять лет в книгу были добавлены «Плакальщицы». Возвратившись осенью 1881 года из поездки в Россию, Тургенев писал Мопассану: «Ваше имя наделало немало шума в России; переведено все, что только было возможно». Речь шла об этой книге.



Заведение Телье слушать на видеосервисе Wink.