Затмение. Стефани Майер (книга, 2007) слушать онлайн

Сюжет

Третья аудиокнига знаменитой вампирской саги, изданной миллионными тиражами и возглавившей списки бестселлеров десяти стран! Истинная любовь не страшится опасности… Белла Свон готова стать подругой своего возлюбленного Эдварда навеки, ведь именно вечность длится жизнь вампира. Но тогда ей придется предать лучшего друга – вервольфа Джейка и тем самым, возможно, заново разжечь древнюю вражду между «ночными охотниками» и их исконными врагами – оборотнями…



Затмение слушать на видеосервисе Wink.