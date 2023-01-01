Затейки. Сказки. Загадки. Поговорки. Скороговорки. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наша уникальная программа «Затейки», поможет вам с пользой и весельем провести незабываемые часы игры с ребeнком. Научит правильным поговоркам и пословицам о Родине и дружбе, работе и учебе. Для самых затейных слушателей мы подобрали загадки! Отгадывайте сами, учите их и загадывайте другим. И на десерт, усаживайтесь поудобнее, мы вам расскажем сказки. Играйте, развивайтесь и отдыхайте. Пословицы и поговорки на протяжении веков являлись кладезю мудрости, собирались народом и передавались из уст в уста следующему поколению. Пословицы и поговорки помогают детям правильно жить, сделать нужный выбор и просто учат жизни.



Затейки слушать на видеосервисе Wink.