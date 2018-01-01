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Затерянный мир. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика489 мин12+
Сюжет
Роман «Затерянный мир» развертывает перед читателем увлекательную картину жизни Земли, какой она была десятки миллионов лет тому назад. Группа отважных, предприимчивых англичан во главе с профессором Челленджером проникает на якобы существующее сейчас в дебрях Южной Америки горное плато, где находит животных и растения, сохранившиеся с того времени, когда они действительно существовали на земле… Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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