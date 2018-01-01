Затерянный мир. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Затерянный мир» развертывает перед читателем увлекательную картину жизни Земли, какой она была десятки миллионов лет тому назад. Группа отважных, предприимчивых англичан во главе с профессором Челленджером проникает на якобы существующее сейчас в дебрях Южной Америки горное плато, где находит животных и растения, сохранившиеся с того времени, когда они действительно существовали на земле… Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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