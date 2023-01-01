Затерянная между мирами. В поисках судьбы. Ольга Дмитриевна Иванова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Еще недавно я была одержима мужчиной, для которого являлась просто другом. Как говорят – не судьба. Может в следующей жизни? Или в другом мире? Где-то события могли сложиться совсем иначе. И я никогда не узнала бы об этой возможности, если бы не дар «на счастье», что превратился в перст судьбы.



Затерянная между мирами слушать на видеосервисе Wink.