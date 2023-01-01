Защити свою любовь. Люси Скоур (книга, 2020) слушать онлайн

Маккензи – бывший военный врач. Она переезжает в небольшой город, надеясь, что сможет начать новую, спокойную жизнь. В прошлом у нее командировки в горячие точки, где она множество раз рисковала собой. Одним из первых важных дел на новом месте оказывается помощь раненым после дорожной аварии. Там она знакомится с начальником местной пожарной службы, Линкольном Ридом, который очень хорошо знает, что значит быть в опасности на работе каждый день. Между ними очень быстро проскальзывает симпатия, но ни один из них не готов ее принять. "У Люси Скоур просто замечательные истории. Отношения главных героев – это романтика, соблазн и остроумные диалоги. Чтение бодрит!" – Professor Romance «Если вы хотите прочесть остроумную и сексуальную романтическую историю, то книги Люси Скоур – идеальный вариант». – Red Enigma Book Blog



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