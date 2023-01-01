Заповедник сказок. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Повесть Кира Булычева «Заповедник сказок» и продолжает цикл книг о приключениях Алисы Селезнeвой – девочки из будущего, хорошо знакомой детям и взрослым по книгам, кино и мультфильмам. В Заповеднике сказок, где живут самые настоящие сказочные персонажи, пропал директор Иван Иванович Царевич. Обеспокоенные герои сказок просят Алису помочь разоблачить заговор бывшего Папы-яги Кусандры, найти, а затем и расколдовать пропавшего директора. Для этого Алисе придется отправиться в далeкую легендарную эпоху.



Заповедник сказок слушать на видеосервисе Wink.