Заповедник сказок. Кир Булычев
Wink
Детям
Заповедник сказок. Кир Булычев

Заповедник сказок. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика209 мин6+

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О книге

Повесть Кира Булычева «Заповедник сказок» и продолжает цикл книг о приключениях Алисы Селезнeвой – девочки из будущего, хорошо знакомой детям и взрослым по книгам, кино и мультфильмам. В Заповеднике сказок, где живут самые настоящие сказочные персонажи, пропал директор Иван Иванович Царевич. Обеспокоенные герои сказок просят Алису помочь разоблачить заговор бывшего Папы-яги Кусандры, найти, а затем и расколдовать пропавшего директора. Для этого Алисе придется отправиться в далeкую легендарную эпоху.

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Жанр
Фантастика, Детская литература
Время
209 мин / 03:29

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