Записки юного врача (цикл рассказов). Михаил Булгаков
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Записки юного врача (цикл рассказов). Михаил Булгаков

Записки юного врача (цикл рассказов). Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика189 мин12+
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Сюжет

Представляем рассказы Михаила Булгакова из цикла «Записки юного врача» в блестящем исполнении народного артиста России Виктора Ракова. "Потянулась пеленою тьма египетская… и в ней будто бы я… не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед…" Такой знаменательный сон приснился молодому врачу – «рыцарю в белом халате», ведущем неравную, но благородную битву с болезнями и невежеством в деревенской глуши. В основу ранних рассказов Михаила Булгакова легли реальные жизненные обстоятельства – его служба в качестве земского врача в Смоленской губернии с 1916 по 1920 годы.Полотенце с петухом Вьюга Стальное горло Тьма египетская Крещение поворотом Пропавший глаз Звездная сыпьРежиссер – Алексей Рымов. Музыкальное оформление – Павел Усанов. Звукорежиссеры – Надежда Дегтярева и Елена Рыжикова. Продюсер – Сергей Григорян.

Записки юного врача (цикл рассказов) слушать на видеосервисе Wink.

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