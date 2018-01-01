Записки юного врача. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С цикла рассказов, вошедших в данный сборник, началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии. Полотенце с петухом Стальное горло Крещение поворотом Вьюга Звездная сыпь Тьма египетская Пропавший глаз Морфий ©



Записки юного врача слушать на видеосервисе Wink.