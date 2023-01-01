Записки убийцы. Лайза Рени Джонс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ NEW YORK TIMES. Ее называют Девушкой-проблемой. А еще – Девушкой-убийством. Где преступления – там она. Кто-то боится ее, кто-то обожает; третьего не дано. Она – Лайла Лав, спецагент ФБР и высококлассный профайлер. Неполиткорректная ищейка, она не выбирает слова и действует не раздумывая. Но однажды ступив на след преступника, уже не сойдет с него… «КРОВАВЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ» Работа Лайлы Лав – думать и чувствовать как убийца. И в этом она сильна. Когда начинается серия жестоких убийств – все жертвы раздеты донага, у каждой пуля между глаз,– чутье Лайлы подсказывает: это дело рук не серийного маньяка. Работает наемник. Но на одном из трупов Лайла замечает необычную татуировку. Спецагент уже видела такую. Лайле приходится вернуться из Лос-Анджелеса в родной городок на восточном побережье, где когда-то она была важной фигурой. «ТЕМНАЯ КОРОЛЕВА» Ее отец – мэр, брат – начальник полиции, а бывший любовник – Кейн Мендес, сын криминального авторитета. У нее с Кейном похоронена в прошлом общая мрачная тайна. И хотя Кейн с точки зрения закона ей враг, он всецело на ее стороне. Поэтому здесь Лайла практически всесильна. «Т – ЭТО ТРУП» Но число жертв растет, а Лайле начинают поступать записки с угрозами. К примеру, такая: «Т – это ТРУП. "З" – это ЗАРЫТ. И я знаю где. А ты?» Он знает о ней всё. Однако Лайла не испугана. Она разозлена. А когда она злится, ей лучше работается – и меньше шансов остается у преступника…



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