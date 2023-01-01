Записки сумасшедших из палаты номер шесть. Лев Толстой,Антон Чехов,Николай Гоголь,Леонид Андреев,Михаил Арцыбашев,Дмитрий Цензор
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Записки сумасшедших из палаты номер шесть. Лев Толстой,Антон Чехов,Николай Гоголь,Леонид Андреев,Михаил Арцыбашев,Дмитрий Цензор

Записки сумасшедших из палаты номер шесть. Лев Толстой,Антон Чехов,Николай Гоголь,Леонид Андреев,Михаил Арцыбашев,Дмитрий Цензор (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика328 мин12+
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Сюжет

Сумасшедших называют душевнобольными, а вся русская литература, не важно – поэзия то, или проза, – одержима изучением больных душ, со всеми их прекрасными порывами и отвратительными трещинами. Великие поэты и писатели сами переживали нервные срывы и психологические кризисы, а то и вовсе балансировали на грани безумия. Их жизненный опыт позволял довольно точно описать страдания человека, раздавленного тяжелыми мыслями, иссушенного страхами и тревогами, терзаемого внутренними противоречиями. Авторы рассказов, которые мы предлагаем вашему вниманию, не задавались целью описать сумасшествие героев или показать быт психиатрических лечебниц. Нет, в каждой человеческой трагедии они искали ответы на извечные вопросы. Как не стать жертвой навязчивых идей и иллюзий, разрушающих сознание? Что поможет усмирить демонов, беснующихся в голове? Стоит ли безоговорочно доверять внутреннему голосу? Возможно ли не свихнуться от каждодневной рутины и постоянных неудач ? Мысли писателей, глубокие и ясные, актуальны сегодня, как никогда. В произведениях Толстого, Гоголя, Чехова и других суровый, гранитно-мраморный реализм соседствует с тонкой иронией и воздушными, невесомыми фантазиями. Все, как в жизни. Поэтому каждый из рассказов этого сборника может заменить современному слушателю многочасовой курс психотерапии.

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