Записки сумасшедших из палаты номер шесть. Лев Толстой,Антон Чехов,Николай Гоголь,Леонид Андреев,Михаил Арцыбашев,Дмитрий Цензор (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сумасшедших называют душевнобольными, а вся русская литература, не важно – поэзия то, или проза, – одержима изучением больных душ, со всеми их прекрасными порывами и отвратительными трещинами. Великие поэты и писатели сами переживали нервные срывы и психологические кризисы, а то и вовсе балансировали на грани безумия. Их жизненный опыт позволял довольно точно описать страдания человека, раздавленного тяжелыми мыслями, иссушенного страхами и тревогами, терзаемого внутренними противоречиями. Авторы рассказов, которые мы предлагаем вашему вниманию, не задавались целью описать сумасшествие героев или показать быт психиатрических лечебниц. Нет, в каждой человеческой трагедии они искали ответы на извечные вопросы. Как не стать жертвой навязчивых идей и иллюзий, разрушающих сознание? Что поможет усмирить демонов, беснующихся в голове? Стоит ли безоговорочно доверять внутреннему голосу? Возможно ли не свихнуться от каждодневной рутины и постоянных неудач ? Мысли писателей, глубокие и ясные, актуальны сегодня, как никогда. В произведениях Толстого, Гоголя, Чехова и других суровый, гранитно-мраморный реализм соседствует с тонкой иронией и воздушными, невесомыми фантазиями. Все, как в жизни. Поэтому каждый из рассказов этого сборника может заменить современному слушателю многочасовой курс психотерапии.



Записки сумасшедших из палаты номер шесть слушать на видеосервисе Wink.