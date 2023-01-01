Записки сумасшедшего. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему люди сходят с ума? И где грань между нормой и помешательством? Если бедный канцелярист с утра до вечера точит перья и перекладывает с места на место бессмысленные бумажки – он нормален а если, устав страдать от безнадежной любви, объявит себя наследником Испанского престола – он сумас�шедший? Блестящий талант Гоголя с необычайной достоверностью раскрывает тот мир, где реальность и фантасмагорична, и одновременно достоверна до мельчайших бытовых деталей. Режиссер – Алексей Рымов. Музыкальное оформление – Павел Усанов. Звукорежиссер – Алексей Нижегородов. Продюсер – Сергей Григорян.



Записки сумасшедшего слушать на видеосервисе Wink.