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Записки старого козла. Чарльз Буковски (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература538 мин18+
Сюжет
Чарльз Буковски – культовый американский писатель, чья европейская популярность всегда обгоняла американскую (в одной Германии прижизненный тираж его книг перевалил за два миллиона), автор более сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. Содержит нецензурную брань!
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