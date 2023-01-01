Записки старого козла. Чарльз Буковски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чарльз Буковски – культовый американский писатель, чья европейская популярность всегда обгоняла американскую (в одной Германии прижизненный тираж его книг перевалил за два миллиона), автор более сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. Содержит нецензурную брань!



Записки старого козла слушать на видеосервисе Wink.