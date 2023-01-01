Записки сиротки. Записки маленькой гимназистки. Генеральская дочка. Лидия Чарская
Wink
Детям
Записки сиротки. Записки маленькой гимназистки. Генеральская дочка. Лидия Чарская

Записки сиротки. Записки маленькой гимназистки. Генеральская дочка. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Современная проза543 мин6+

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О книге

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию три повести известной русской писательницы Лидии Чарской. Еe добрыми, динамичными, лeгкими, но поучительными историями о судьбах и переживаниях девочек и молодых девушек зачитывались дети нескольких поколений. Героиням сложно в новой обстановке, но душевная доброта помогает справиться с трудностями, злодеи наказаны и прощены, а юные героини находят своих родственников.

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Жанр
Современная проза, Детская литература
Время
543 мин / 09:03

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