Записки сиротки. Записки маленькой гимназистки. Генеральская дочка. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Современная проза543 мин6+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию три повести известной русской писательницы Лидии Чарской. Еe добрыми, динамичными, лeгкими, но поучительными историями о судьбах и переживаниях девочек и молодых девушек зачитывались дети нескольких поколений. Героиням сложно в новой обстановке, �но душевная доброта помогает справиться с трудностями, злодеи наказаны и прощены, а юные героини находят своих родственников.
Записки сиротки слушать на видеосервисе Wink.