Записки сиротки. Записки маленькой гимназистки. Генеральская дочка. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию три повести известной русской писательницы Лидии Чарской. Еe добрыми, динамичными, лeгкими, но поучительными историями о судьбах и переживаниях девочек и молодых девушек зачитывались дети нескольких поколений. Героиням сложно в новой обстановке, �но душевная доброта помогает справиться с трудностями, злодеи наказаны и прощены, а юные героини находят своих родственников.



Записки сиротки слушать на видеосервисе Wink.