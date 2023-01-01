Записки охотника. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цикл из 25 рассказов великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), печатался в 1847—1851 годах в журнале «Современник» и был выпущен отдельным изданием в 1852 году. Произведение, являющееся одним из важнейших в русской литературе XIX века, было настоящей энциклопедией русского помещичества. В своих записках Тургенев отмечал: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел мне необходимо нужно было удалиться от моего врага за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определeнный образ, носил известное имя: враг этот был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всe, против чего я решился бороться до конца – с чем я поклялся никогда не примиряться… Это была моя Аннибаловская клятва».



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