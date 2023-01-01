WinkАудиокнигиЗаписки охотника. Иван Тургенев
Записки охотника. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература504 мин6+
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Сюжет
"Записки охотника" с появлением первых рассказов принесли И.С.Тургеневу широкую известность, как в России, так и в Европе. В «охотничьих» рассказах, разнообразных по форме и содержанию, но связанных между собой в органическое единство, писатель выводит черты национального характера, создает поэтическую картину образа России.
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