Записки охотника. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Записки охотника" с появлением первых рассказов принесли И.С.Тургеневу широкую известность, как в России, так и в Европе. В «охотничьих» рассказах, разнообразных по форме и содержанию, но связанных между собой в органическое единство, писатель выводит черты национального характера, создает поэтическую картину образа России.



Записки охотника слушать на видеосервисе Wink.